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Başkan Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti |Video

11.10.2019 15:36

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Kabulde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

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