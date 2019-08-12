Başkan Erdoğan'ın kurbanı Togo'da kesildi (Video) 12.08.2019 11:53

Türkiye Diyanet Vakfı, “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla 149 ülkede yürüttüğü vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları kapsamında Batı Afrika ülkesi Togo’da 2 bin 100 büyükbaş olarak 14 bin 700 hisse kurban kesti.