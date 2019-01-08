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Başkan Erdoğan'ın kararıyla İZBAN grevi 60 gün süreyle ertelendi

08 Ocak 2019, Salı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye bağlı iş yerlerindeki grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verdi.


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