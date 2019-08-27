Başkan Erdoğan'ın incelediği 5. nesil savaş uçağı SU-57'nin prova uçuşu görüntülendi (Video) 27.08.2019 16:50

MAKS-2019'da düzenlenecek şov için 5. nesil savaş uçağı Su-57 prova sırasında görüntülendi. Su-57 MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nın yapıldığı Jukovskiy Havaalanı'ndaki piste fren paraşütlerini açarak indi. İşte o görüntüler...