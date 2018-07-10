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Başkan Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyareti

10 Temmuz 2018, Salı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk yurt dışı ziyareti için Azerbaycan'a geldi. Erdoğan, Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

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