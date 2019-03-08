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Başkan Erdoğan'ın hızlı tren müjdesi HDP'li Sezai Temelli'yi çıldırttı

08.03.2019 15:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin mitinginde verdiği hızlı tren müjdesi, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'yi çıldırttı. Doğu illerine hizmet yapılmasından rahatsız olan HDP'li isim projelere karşı çıktı.


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