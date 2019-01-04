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Başkan Erdoğan'ın gülümseten anları

04 Ocak 2019, Cuma

Başkan Erdoğan'ın gülümseten anlarından oluşan özel video izleyenlerin büyük beğenisini topladı. İşte sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren o video...


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