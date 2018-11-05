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Başkan Erdoğan'ın fotoğrafçısı paylaştı

05 Kasım 2018, Pazartesi

Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabasını durduran vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan'ın fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.


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