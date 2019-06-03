Başkan Erdoğan'ın dünya liderleriyle mesaisi seçimlerin ardından başlıyor 03.06.2019 14:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yoğun bir diplomasi trafiği yaşayacak. Erdoğan, temmuz ayına kadar ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya gelecek.

İlk olarak 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu liderlerle bir araya gelecek. Erdoğan'ın zirve kapsamındaki bu kritik görüşmelerine bir süredir ilişkilerde gerilim yaratan S-400 ve F-35 konularının damgasını vurması bekleniyor.

KRİTİK TRUMP RANDEVUSU

Erdoğan ile Trump'ın son yaptıkları telefon görüşmesinde kararlaştırılan bu randevuda iki ülke arasındaki kritik gündem maddeleri ele alınacak. İki lider, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füze savunma sistemi konusunda ortak çalışma grubu oluşturulması teklifini değerlendirecek. Görüşmede bir süredir tartışılan F-35 savaş uçağı programı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarmak için atılacak adımlar da gözden geçirilecek. Erdoğan ile Trump, başta Suriye meselesi olmak üzere, Doğu Akdeniz'deki enerji alanındaki gelişmeleri, PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleriyle ortak mücadele konularını da ele alacak. Görüşmede, bir süredir Beştepe ve Beyaz Saray'da takvimi konusunda çalışılan, Trump'ın temmuz ayında yapmayı planlandığı Türkiye ziyareti de ele alınacak.

YENİ İMPARATOR'LA GÖRÜŞECEK

Zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Erdoğan, bu temaslarının ardından başkent Tokyo'ya geçecek. Erdoğan, Tokyo temasları sırasında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için atılabilecek adımları değerlendirecek. Erdoğan'ın, Japonya'nın 1 Mayıs'ta tahta çıkan yeni imparatoru

ile de görüşerek, tebriklerini iletmesi bekleniyor. Erdoğan'ın bu ülkedeki programında, Kyoto'da Cumhurbaşkanlığı'nca düzenlenen Ara Güler Sergisi'ni ziyareti de bulunuyor.

ÇİN'E KUŞAK YOL ÇIKARMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya temaslarının ardından Çin'e bir çalışma ziyareti yapacak. Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2 Temmuz'da Pekin'de baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirecek yollar, 24 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması ve ithalat-ihracat dengesizliğini azaltacak çalışmalar ile Çin'in Kuşak ve Yol Projesi kapsamında atılacak ortak adımlar değerlendirilecek.

S-400 BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ın G-20 Zirvesi kapsamındaki diğer önemli görüşmesi ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile olacak. Erdoğan-Putin görüşmesinde, ABD'nin alınmasına karşı çıktığı, Rusya'nın ise "Teslimatta gecikme olmayacak" dediği S-400 savunma sistemi başta olmak üzere iki ülke arasında hayata geçirilen Türk Akımı Doğal Hattı ve Akkuyu Nükleer Santral projesinde gelinen son durum konuşulacak.