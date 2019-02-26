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Başkan Erdoğan'ın doğum gününe özel video

26.02.2019 21:50

Dünyadaki mazlumların sesi olan ve milletine adanmışlığın yılmadan mücadelenin simgesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü dünyanın dört bir yanında yaşayan kişiler kutladı. Başkan Erdoğan'ın doğum gününe özel hazırlanan videoyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.


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