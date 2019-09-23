Haberler Web TV Başkan Erdoğan'ın bu videosu paylaşım rekoru kırdı

Başkan Erdoğan'ın bu videosu paylaşım rekoru kırdı

23.09.2019 19:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için bulunduğu ABD'de temasları devam ediyor. Dün Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi. Erdoğan'ın burada yaptığı ve güne damga vuran konuşması büyük yankı uyandırmıştı. Erdoğan'ın İslam dünyasını yakından ilgilendiren; Kudüs, Gazze, Keşmir ve nice sorunlara ilişkin kritik mesajlar verdiği tarihi konuşması resmi Twitter hesabından klip haline dönüştürülerek paylaşıldı. İşte Erdoğan'ın tüyleri diken diken eden açıklamaları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları