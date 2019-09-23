Başkan Erdoğan'ın bu videosu paylaşım rekoru kırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için bulunduğu ABD'de temasları devam ediyor. Dün Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi. Erdoğan'ın burada yaptığı ve güne damga vuran konuşması büyük yankı uyandırmıştı. Erdoğan'ın İslam dünyasını yakından ilgilendiren; Kudüs, Gazze, Keşmir ve nice sorunlara ilişkin kritik mesajlar verdiği tarihi konuşması resmi Twitter hesabından klip haline dönüştürülerek paylaşıldı. İşte Erdoğan'ın tüyleri diken diken eden açıklamaları...
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