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Başkan Erdoğan'ın Batı'ya karşı zaferi

13.07.2019 21:24

S-400 hava savunma sistemi sevkıyatının başlaması Rus basınında geniş yankı uyandırdı. Kommersant gazetesinde yer alan bir makalede Batı'nın baskılarına rağmen S-400 sevkıyatının başlaması, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'nın etkisine karşı zafer kazanması" olarak yorumlandı.


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