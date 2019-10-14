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Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyaretinden ilk kareler |Video

14.10.2019 15:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'nın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Erdoğan, Aliyev'le görüştükten sonra Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı'na katılacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zagulba Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
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