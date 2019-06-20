Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'dan 224 sanığa ceza yağan Genelkurmay çatı davası kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'dan Genelkurmay çatı davası kararına ilişkin açıklama (Video)20.06.2019 11:12
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- Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'dan Genelkurmay çatı davası kararına ilişkin açıklama (Video)
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