Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının üzerinden 8. Yıl geçti. Başkan Erdoğan annesine olan sevgisini anlatırken annesinin vefatından sonra Ahmet Kaya’nın şarkısıyla daha da duygulandığını şu sözlerle ifade etmişti: Annem öldükten sonra bende çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya’nın Şafak Türküsü şarkısını dinlersem çok duygulanırım. Adeta annemle haşır neşir olmaya başlarım…
Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 8. yıl dönümü…07.10.2019 21:51
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