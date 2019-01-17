Başkan Erdoğan'ın ağzından Mehmet Ali Birand 17 Ocak 2019, Perşembe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CNNTÜRK ve Kanal D ortak canlı yayınına katılarak,, Mehmet Ali Birand'ın her şeyden önce çalışkan, azimli, kararlı bir insan olduğunu belirterek, "(Erdoğan'lı Yıllar) diye yeni bir belgesel hazırlama arzusundaydı. Bunun benden sözünü almıştı. Hazırlıklarına da başlamıştı ama maalesef tamamlanması mümkün olmadı" demişti.







HELALLİK İSTEMİŞ

Erdoğan, Birand'ı, gazeteciliğinin yanı sıra belirli hassasiyetleri olan bir kişi olarak tanıdığını dile getirerek, şunları kaydetmişti:

"Sayın Birand, 2011 yılının Haziran ayında ciddi bir ameliyat geçirmişti. O ameliyat öncesinde beni aradı, ben de merak ettim, 'niye arıyor' diye. 'Senden helallik istiyorum' dedi, 'hayırdır, ne helalliği falan'... 'dua istiyorum' dedi. Dolayısıyla duanın gücüne inanan, duaya önem veren bir insandı. Hatta ben de dedim ki 'ben, bu sabah namaza kalktığımda duamı yapacağım, eşime de söyleyeceğim birlikte dua edeceğiz' dedim. Nitekim ameliyat öncesinde de ekran aracılığıyla nitekim bu akşam da yine o anı izledik, tüm izleyicilerden dua istemişti. Ama ben bir şey gördüm kendisinde, ölümden korkmadığını gördüm.Dua isterken dahi sempatikti, yine tebessümüyle beraber duayı istiyor ve geleceği günleri de haber veriyordu."

Birand'ın vefatının Türk medyası açısından ciddi bir kayıp olduğuna işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hepimiz ölüme inanıyoruz, er veya geç ama bir kısmımız normal bir ölümle bir kısmımız görüyoruz trafik kazalarında vesaire, nerede, ne zaman belli değil. Ben kendisine bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, 'medyamızın başı sağolsun' diyorum, özellikle Cemre Hanıma, Umur Bey'e, o güzel toruna en kalbi duygularla bu temennilerimi iletiyorum, kendilerine sabır ve metanet temenni ediyorum" diye konuşmuştu.