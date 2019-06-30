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Başkan Erdoğan'ın ağzından askerlerimizi Yunan'a teslim etmeyen Japon komutanın hikayesi

30.06.2019 12:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında, her türlü baskı ve zorluğa rağmen askerlerimizi Yunan'a teslim etmeyen bir Japon komutanın hikayesini anlattı.


İşte Başkan Erdoğan'ın ağzından o olay:

Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşen ve yıllarca Rusya'da esir kalan askerlerimizi memleketimize getirmek üzere bir Japon gemisi kiralanır. Rusya'nın o dönem Japonya'nın kontrolünde olan Vladivostok kentinde askerlerimiz gemiye biner ve gemi 45 günün arından Ege'ye ulaşır. Gemi Midilli Adası yakınlarında Yunanlılar tarafından durdurulur. Yunanlar geminin sorumlu komutanından askerimiz teslim etmesini ister ve Japon komutan bu teklifi reddeder. Bu insanlar bana emanet ben bunları İstanbul hükümetine teslim edeceğim başka kimseye de vermem der. Bunun üzerine gemi zorlu Pire limanına çekilir ve askerlerimizle birlikle bu komutan geminin Japon tayfasıyla beraber 8 ay bekletilir. Her türlü baskı ve zorluğa rağmen Japon komutan askerlerimizi Yunana teslim etmez. Bu geminin adı Hey Mey Moro'dur. Bu karakterli, yiğit, cesur, görev ve sorumluluk timsali komutan Somoro'yu burada kendi vatanında sevgi, saygı ve minnetle yad ediyorum.

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