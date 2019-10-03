Başkan Erdoğan'ın 'Acayip şeyler' diyerek tepki gösterdiği Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar kaldırıldı 03.10.2019 15:46

Başkan Erdoğan, Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'ndaki salıncaklara tepki gösterip kaldırılması talimatı vermişti. Çalışmalara başlanmasıyla salıncaklar birer birer kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'ndaki salıncakları 'Acayip şeyler' olarak niteleyip kaldırılması yönünde talimat vermişti. Talimat sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı salıncakları yayladan söktü.

SALINCAKLAR ARTIK YOK

1-2 salıncakla başlayan serüvenin önü alınamayınca bölgeyi incelemeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncak kirliliğine dikkat çekerek "Buranın değerini aşağıya çekecek şeylere müsaade edemeyiz" dedi. Ziyaretin ardından çıkan kararla 1 Eylül itibariyle salıncaklar için kaldırılma kararı alındı. 1 Eylül günü sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye giren yetkililer salıncakları birer birer sökmeye başladı. Salıncakları güçlendirmek adında dökülen betonlar kırılarak yerini yeniden toprağa bıraktı.





AYDER'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

İhalesi tamamlanan bin 700 araçlı otopark ile ilk kazmanın vurulacağı Ayder'de kentsel dönüşüm yıl sonuna kadar başlıyor. Konu hakkında açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber "Vatandaşlarımız henüz alanda bir şey göremediler ama bu işin bürokrasisi, hukuku ve tekniği anlamında hemen hemen işin sonuna geldik ve kısa zaman içerisinde otopark için ilk kazmayı vuracağız. İhalesi yapıldı Ankara'da. 1700 araçlı bir otopark Ayder'in girişinde doğaya çevreye son derece duyarlı bir yapı olacak şekilde başlıyoruz. Kısa zamanda temelini atacağız. Ondan sonra kısa zamanda etaplar halinde öncelikle kaplıcalar denen alanda yeni otel binamız ve oraya taşıyacağımız işletmeler sonrada yine etaplar halinde komple düzenlemeyi kapsayacak şekilde dönüşüm faaliyeti devam edecek" dedi.



Kaldırılmadan önce Ayder'deki salıncaklar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÖNÜŞÜMÜN TAKİPÇİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyi yakından takip ettiğinin altını çizen Vali Çeber "Ayder projesi sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatıyla yürüyen bir proje. Biz Ayder'i tekrar eski özgün haline olabildiğince yaklaştıracak şekilde olmasına gayret ettiğimiz projeyi hassasiyetle takip ediyoruz ve otoparkla beraber inşallah bu sene sonuna kadar çalışmalara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN: SALINCAKLAR ACAYİP ŞEYLER

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmasında Ayder projesine değinerek, "O salıncaklar filan böyle acayip şeyler, bunları temizleyip hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" dedi.





