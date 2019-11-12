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Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşeceği saat belli oldu

12.11.2019 20:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD programının detayları belli oldu. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme yarın (13 Kasım Çarşamba) saat 20.00’de gerçekleşecek. Beyaz Saray'da önce baş başa, sonra da heyetler arası görüşmede bir araya gelecek iki liderin ajandasında birçok önemli dosya bulunuyor. Suriye’nin kuzeyinde varılan mutabakat ve ABD’nin terör örgütü YPG ile olan kirli ilişkisi ele alınacak. Öte yandan Suriye konusundaki krizin çözülememesinin bir diğer nedeni olan YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in Washington'a davet edilmesi konusu da Erdoğan'ın çantasındaki önemli dosyalardan biri. Diğer yandan Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı devam ederken kendisine Trump tarafından gönderilen skandal mektubu Beyaz Saray'da sahibine iade edeceği de belirtiliyor. Beyaz Saray’daki temasların ardından Başkan Erdoğan Washington’daki Türklerle bir araya gelecek.


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