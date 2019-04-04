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Başkan Erdoğan'ın 1999'da hapis yattığı Pınarhisar AK Parti dedi...

04.04.2019 15:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Mart 1999'da hapse girdiği Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerle birlikte AK Parti'ye geçti. CHP tarafından yönetilen ilçede, AK Parti adayı İhsan Talay büyük bir başarı gösterdi.


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