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Başkan Erdoğan'ın 1997'de hapse girmesine neden olan Asker Duası şiiri

07.03.2019 18:44

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte cezaevine girmesine sebep olan Ziya Gökalp'ın Asker Duası şiirini okudu. Şiirdeki, "Minareler süngü, kubbeler miğfer" sözleri nedeniyle Erdoğan'a siyasi yasak getirilmiş ve cezaevine girmişti. İşte Başkan Erdoğan'ın 12 Aralık 1997'de okuduğu Asker duası şiiri...


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