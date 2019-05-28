Başkan Erdoğan'ı hedef alan Meral Akşener saygı sınırlarını aştı | Video 28.05.2019 20:03

Yine üslup sorunu... Meclis skandal bir grup toplantısına ev sahipliği yaptı. İyi Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında bir siyasetçiye, hele hele bir kadına hiç mi hiç yakışmayacak skandal ifadeler kullanıldı.

Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştireyim derken yine saygı sınırlarını aştı. İşte Akşener'in seviyesiz ifadeleri...