Başkan Erdoğan'ı görebilmek için gözyaşı döktü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da gerçekleştirdiği yerel seçim mitingini izleyemeyen Hataylı engelli çocuğun gözyaşları yürekleri sızlattı.
Başkan Erdoğan'ı görebilmek için gözyaşı döktü24.02.2019 21:56
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