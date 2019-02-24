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Başkan Erdoğan'ı görebilmek için gözyaşı döktü

24.02.2019 21:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da gerçekleştirdiği yerel seçim mitingini izleyemeyen Hataylı engelli çocuğun gözyaşları yürekleri sızlattı.


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