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Başkan Erdoğan'ı duygulandıran mektubu yazan Gülderen Yiğit canlı yayında konuştu

28.03.2019 12:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında paylaştığı duygu yüklü mektubu yazan küçük Gülderen Yiğit canlı yayında konuştu. Başkan Erdoğan'ın selam gönderdiği Gülderen Yiğit, Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini canlı yayında yineledi. Gülderen Yiğit'in babası "mektubun içeriğinden haberimiz yoktu, öğrenince biz de çok duygulandık, ağladık" dedi. Gülderen Yiğit'in annesi "Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyoruz, Gülderen mektubu yazarken bizden harçlığımı koyabilir miyim diye izin istedi. Biz de çok duygulandık izin verdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı görmeyi çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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