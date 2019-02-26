Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 65. yaşına özel hazırlanan, aile ve siyaset hayatına dair kesitlerin yer aldığı klibi izleyen Erdoğan, duygusal anlar yaşadı. İşte Başkan Erdoğan'ı duygulandıran o klip...
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran klip26.02.2019 22:16
- Başkan Erdoğan'ı duygulandıran klip
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