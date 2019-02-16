Başkan Erdoğan'dan zillet ittifakına ilişkin açıklama

Başkan Erdoğan, "Ey benim sevgili milletim, acaba bu CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi. Bu dörtlünün bırakın azami müştereğini acaba asgari müşterekleri var mı? Yani en az şu konuda müşterek yanları vardır diyebileceğiniz var mı? Örneğin Saadet Partisi'yle HDP arasında veya İYİ Parti ile HDP arasında olabilir mi? CHP ile HDP arasında müşterekler olabilir. Fakat bunlar basit menfaatler uğruna terör örgütünün başındakileri bile savunur hale geldiler. Edirne'deki yatan kişiyle ilgili. Bu kişi terörist başını savunan, onun yanında Diyarbakır'da 53 vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi. Bu kişi adeta suça davet çıkardı. Bunun neticesinde şu andaki konumundadır. İkide bir İmralı'nın anıtını dikmekten bahsediyor. Neyin anıtını dikiyorsun? Bu ülkede her tarafı bunlar kan gölüne çevirmişler." ifadesini kullandı.
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