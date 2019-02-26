Başkan Erdoğan'dan Zillet İttifakı'na çok sert mesaj 26.02.2019 19:24

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? Şimdi soruyorum, CHP'nin, Bay Kemal'in elele, kol kola dolaştığı, sözde İYİ Parti olanlar, kolkola dolaştıkları ne diyor 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ile MHP'yi yok edeceğiz'. Bunlar o kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak'ta, oraya gitsinler! Biz Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu, Ortaanadolu, Ege, Marmara, Trakya'yı toprak edinmişiz. Bu toprakları böldürtmeyiz." diye konuştu. Başkan Erdoğan," Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi, Gabar, Tendürek, Kandil'de inlerine gömdüysek yine gömmeye devam ederiz." ifadesini kullandı.