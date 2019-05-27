Başkan Erdoğan'dan Zeytinburnu’nda sürpriz ziyaret | Video 27.05.2019 21:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zeytinburnu’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Sürpriz ziyarette iftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan çocuklara hediyeler dağıttı. Başkan Erdoğan burada vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.