Başkan Erdoğan'dan zehir tacirlerine net mesaj: İzin vermedik, vermeyeceğiz 20.10.2019 18:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sigarayla mücadelede yeni uygulamaya ilişkin "Şimdi tek tip paket uygulamasına geçiyoruz. Devlet olarak tek bir insanımızın dahi sigara illetinin pençesine düşmesine izin vermeyiz. Günde 20 bin kişi sigara bağlı hastalıkların yüzünden hayatını kaybediyor." dedi. Erdoğan, ABD ile yapılan anlaşma ve YPG/PKK'nın çekilme sürecine ilişkin ise "120 saatlik mutabakata uyulduğunda ne ala, uyulmazsa 120 saat bittiğinde biz Barış Pınarı Harekatı'na aynen devam ederiz." ifadelerini kullandı.