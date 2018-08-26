Başkan Erdoğan'dan Zafer Haftası paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Zafer Haftası paylaşımı26 Ağustos 2018, Pazar
Malazgirt'te güneşin doğduğu yerde çarpışanların, Hayber'den aldıkları şevk ve heyecanla kat be kat düşmanı yendikleri vurgulanan videoda, Sultan Alparslan'ın "nizamı alem" diyen kahramanların, Mustafa Kemal Paşa'nın ise "vatan için, hürriyet için şahadeti arzulayıp, garbın zırhını kıranların" başında olduğu anlatıldı.
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın "Korkma" ifadesi ve Hz. Ali'nin kılıcına da yer verilen videonun sonunda, "Milli Zafer Haftamızı kutluyoruz" cümlesi yer aldı. Paylaşımda ise "Zafer Haftası vesilesiyle tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
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