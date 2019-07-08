Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'da seçimi kazanan Miçotakis'e tebrik telefonu

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'da seçimi kazanan Miçotakis'e tebrik telefonu08.07.2019 01:06
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