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Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'da seçimi kazanan Miçotakis'e tebrik telefonu

08.07.2019 01:06

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


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