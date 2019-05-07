Başkan Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı ile ilgili ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, İstanbul'daki seçim tartışmalarına yönelik "Tek tek kusurlar mazur görülebilir ama sandık kurulu üyelerinin, başkanlarının neredeyse 3’te 2’sinin kanuna aykırı atanmasını, iptal edilen oyların AK Parti’ye ait çıkmasını kimse masum bir hata veya yanlış olarak izah edemez." ifadelerini kullandı.
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