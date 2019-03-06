Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "YPG bize saldırmaz" açıklamasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bay Kemal PKK'yı da terör örgütü saymıyor. Kandil'de şuan ki ittifaka her türlü destek veriliyor. Terör örgütü saldırılarında yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesini görmezden geliyor."
Başkan Erdoğan'dan YPG'ye kol kanat geren Kılıçdaroğlu'na sert tepki06.03.2019 21:38
- Başkan Erdoğan'dan YPG'ye kol kanat geren Kılıçdaroğlu'na sert tepki
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