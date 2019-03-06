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Başkan Erdoğan'dan "YPG bize neden saldırsın ki?" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap

06.03.2019 12:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu. "YPG bize neden saldırsın ki?" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren Erdoğan, "YPG neden saldırsın diyene söylüyorum. Saldırdı zaten saldırdı. Füzelerle ve roketlerle saldırdı. 100'e yakın vatandaşımız şehit oldu." ifadelerini kullandı.


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