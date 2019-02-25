Başkan Erdoğan'dan Yozgat'a askeri birlik müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Başkan Erdoğan: ''Anlaşılan o ki AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Bunlara hizmetin, yatırımın asıl kaynağının AK Parti olduğunu, bu kardeşiniz olduğunu gösterelim mi? İnşallah 31 Mart'tan sonra Yozgat için yepyeni bir dönemi başlatmaya hazır mıyız? Buradan bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat olacak. Ve adımını hemen atıyoruz.'' dedi.
Başkan Erdoğan'dan Yozgat'a askeri birlik müjdesi25.02.2019 14:39
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