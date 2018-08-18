Yol Durumu

Başkan Erdoğan'dan yola çıkacaklara kritik uyarı

18 Ağustos 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde Kurban Bayramı tatili için yollara çıkan vatandaşları uyardı. Başkan Erdoğan, "Hız sınırlarına uymalarını ve emniyet kemerini takmalarını rica ediyorum." dedi.

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