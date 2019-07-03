Başkan Erdoğan'dan YÖK başkanına kadın üniversitesi talimatı: Çalışmanı buna göre yap 03.07.2019 18:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Japonya'da bulunan 800 üniversitenin 80'inin kadın üniversitesi olduğuna dikkati çekti ve canlı yayında yaptığı konuşmada YÖK Başkanına "Türkiye de benzer bir adımı atmalı" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

1500 öğrenci kardeşimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Uluslararası öğrenci projesinin temellerini atan Turgut Özal'ı rahmetle anıyorum.

Ülkemizdeki üniversitelerden de ihtiyaçları daha fazla karşılayacak şekilde gayret göstermelerini bekliyorum.

Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır.



TÜRKİYE'DE DE BENZER ADIMLAR ATILMALI

G20 zirvesinde Japonya'daydık. Japonya'da 800 üniversitesi var. Bunlardan 80 tanesi kadın üniversitesi. Yani sadece kızlardan oluşuyor. 80 üniversitenin bu şekilde olması kreşten itibaren ilk orta lise ve ardından üniversite olmak üzere çok farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Hedefimiz Japonya'daki gibi benzer adımlar atılmalı. Japonya'daki kızların oluşturduğu üniversite örneği ilginç.

Şimdi alt yapıyı güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır.



Biz sizi ülkenize döndüğünüzde Türkiye'nin misyon şefleri olarak görmek istiyoruz.



Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversite, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor. Pek çok sivil toplum kuruluşumuzun da yurt içinde ve dışında benzer atılımları olduğunu biliyoruz. Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır.

Şimdi alt yapıyı güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır.

Kardeşlik son nefese kadar devam edecek bir bağdır, hukuktur. Siz uluslararası öğrencilerimizle aramızda bir gönül köprüsü kurduğumuza inanıyorum. Öğrencilerimizden ve mezunlarımızdan beklentim, bu ülke ve birbirinizle olan temasınızı asla koparmayın.



Vicdanın, ahlakın, merhametin, adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız.



Elbette tarihi geri saramaz, olana olmamış gibi davranamayız. Bize düşen gelişmeleri ilkelerimiz çerçevesinde yönlendirmeye çalışmaktır.

Daha önce yapılan yanlışları düzeltmeye gayret ediyoruz. Son 17 yılda çok büyük mesafe aldık.



Bugün Filistin davasını savunan, Afrika'ya el uzatan, Ortadoğu ve Balkanlar'da kardeşlerine sahip çıkan Türkiye var.



Vatanımızı korurken de, yurt dışında terörle mücadele ederken de zulümlere tepki koyarken de intikam değil adalet peşindeyiz.

Hukuk, demokrasi, ahlak ve meşruiyet zemininden kesinlikle ödün vermeyeceğiz.

Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye varsa, katettiğimiz mesafenin verdiği özgüven sayesindedir.



İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri.