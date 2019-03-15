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Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası ilk açıklama

15.03.2019 09:57

Yeni Zelanda'daki korkunç saldırı sonrası tepkiler arka arkaya gelmeye başladı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden saldırıyı lanetledi. Başkan Erdoğan, "Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. " dedi.


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