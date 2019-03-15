Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası ilk açıklama

Yeni Zelanda'daki korkunç saldırı sonrası tepkiler arka arkaya gelmeye başladı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden saldırıyı lanetledi. Başkan Erdoğan, "Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. " dedi.
Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası ilk açıklama15.03.2019 09:57
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