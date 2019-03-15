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Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda açıklaması: Tüm dünyayı tedbir almaya çağırıyoruz

15.03.2019 11:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesinde Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "Tüm dünyayı tedbir almaya çağırıyoruz. Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır." dedi.


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