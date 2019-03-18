Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda açıklaması: Bu kabul edilebilir mi? 18.03.2019 22:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi?" açıklamasında bulunan Erdoğan, "Bu olayda Avrupa'nın sesi çıktı mı? Hayır. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, teröristin sözde manifestosunun ise başka bir kurul tarafından yazılıp eline verilmiş olabileceğini söyledi.