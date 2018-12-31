Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan'ın mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı'na vurgu yapması dikkat çekti.
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!31 Aralık 2018, Pazartesi
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