Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

31 Aralık 2018, Pazartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan'ın mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı'na vurgu yapması dikkat çekti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları