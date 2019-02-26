Başkan Erdoğan'dan "yeni parti" iddialarına net mesaj: Akıbetleri belli

Başkan Erdoğan, canlı yayında son günlerde ortaya çıkan "yeni bir parti kurulacak" iddialarını değerlendirdi. Erdoğan bir dönem birlikte çalıştığı "yol arkadaşlarının" yeni bir parti kurması iddialarına yönelik "akıbetleri belli" dedi.
Başkan Erdoğan'dan "yeni parti" iddialarına net mesaj: Akıbetleri belli26.02.2019 23:13
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