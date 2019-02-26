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Başkan Erdoğan'dan "yeni parti" iddialarına net mesaj: Akıbetleri belli

26.02.2019 23:13

Başkan Erdoğan, canlı yayında son günlerde ortaya çıkan "yeni bir parti kurulacak" iddialarını değerlendirdi. Erdoğan bir dönem birlikte çalıştığı "yol arkadaşlarının" yeni bir parti kurması iddialarına yönelik "akıbetleri belli" dedi.


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