Başkan Erdoğan'dan yeni parti iddialarına cevap

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan yeni parti iddialarına ilişkin, "Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır" dedi.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.
YENİ PARTİ İDDİALARINA YANIT
"Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu" ifadelerine yer verdi.
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