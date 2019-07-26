Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması: Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öderler (Video) 26.07.2019 13:01

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Sağda solda pek çok dedikodu var. Hiç bunlara kafanızı takmayın, biz işimize bakalım. Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını hatırlamazsınız. Bu işler böyledir. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler." dedi.