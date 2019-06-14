Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama (Video) 14.06.2019 17:16

Tacikistan'a hareketi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '' Terörle mücadelede bizim en ufak bir tereddütümüz yok. Güven kaybı gibi bir endişemiz söz konusu değil. Birileri konuşuyor. Dersimize iyi çalıştık hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Terörle mücadelede bizim en ufak bir tereddüdümüz yok. Güven kaybımız söz konusu değil. Birileri konuşuyor. Hani bir ara ağzı olan konuşuyor diye literatüre yerleşen ifade vardı ya şimdi de öyle.

Bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var ve bir genelkurmay diye kuvvetlerle birlikte oluşmuş, oturmuş 2200 yıllık bir geçmiş olan orduyuz. Dedikleri ne? Efendim güvenlik zaafı olur gibi ifadeler kullananlar var. Bu yasayla ilgili çalışma 1 ay içinde yapılmış değil. Çalışmamız yaklaşık 1,5 – 2 yıla varan bir çalışmadır. Kaldı ki talep bize çok daha eski gelen bir taleptir.

Ve hem ordunun küçültülmesi bir taraftan profesyonel orduya geçmek… Hep bunlar konuşulan şeylerdi. Tabi ki ordumuz da bu konuda hiçbir zaman durmamıştır, çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Hatta hatta 2014 sonuna kadar da atılması gereken adım biliyorsunuz ordunun sivilleşmesi süreciydi. AB kriterlerinin içerisinde bir de bu vardı. Biz o adımı da atmış değiliz. Ama şimdi burada da böyle bir adımı atmış bulunuyoruz.

Ve bu attığımız adımla birlikte de gerek Milli Savunma Bakanımızın ordunun temelinden gelmiş olması ve genelkurmay başkanlığına varıncaya kadar yapmış bir insan olarak şu anda kendi arkadaşlarıyla beraber bu süreci yönetiyor olması ve özellikle terörle mücadelede de şu anda askerimizin polisimizin elde ettiği başarıya; mesela yıl başından bu yana 2 binden fazla terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlar şimdi kaçacak delik arıyorlar. Bu mücadelede bu şekilde devam edecek.

Yeni askerlik yasasında ise biz bu işi öyle bir noktaya getirelim ki… Diyelim ki başarılı bir astsubay eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Yeni askerlik yasasında bu var. bunun yanında isteyen kalabiliyor, isteyen süresi dolunca ayrılabiliyor. Bir diğer yanda sayılar azalıyor halimiz ne olacak? Açık net söylendi. Şimdi sürekli olarak bir hücre tazelenmesi olacak. 12 ay içerisinde, sürekli her ay askere alma diye böyle bir durum söz konusu olacak. Sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil.

Örneğin bir de Kıbrıs ile bazı şeyler söylüyorlar, mide bulandırsın diye söylüyorlar. Kuzey Kıbrıs'ta bizim askerimizin azalması söz konusu değildir. ne kadar asker bulunması gerekiyorsa o kadar asker bulundururuz. Bunun için birilerinden izin almak diye mecburiyetimiz yoktur.

30 bin lira fazla oldu gibi… El insaf. Bu gelen rakamla, bütün ödenen aylıklar maaşlar buradan ödeniyor. Burada bu askere bizim ödenecek olan bütün harçlıklar bugüne kadar yapılmayan şeylerdi şimdi yapılacak. Bunlar da bir yerde iş noktasında, istihdam noktasında sıkıntı olanlar için de aileye harçlık olarak gelmiş olacaktır. Bunun çok çok isabetli adım olduğuna inanıyorum.

Dersimize iyi çalıştık hayırlı olsun diyorum.