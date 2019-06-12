Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama

Başkan Erdoğan yeni askerlik sistemine ilişkin, "Askerlikte devrim niteliğinde reformu hayata geçiriyoruz. Yılların beklentisini biz devreye aldık. Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim gerektiren, uzman meslek haline dönüşmüştür. Kısa süreli eğitimle sahaya sürülen askerlerin can güvenliğini sağlamak da zorlaşmaktadır. Türkiye epeyce vakittir planlı bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını sürdürmektedir." dedi.
Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama12.06.2019 22:10
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