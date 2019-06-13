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Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

13.06.2019 16:31

Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye yazdı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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