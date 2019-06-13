Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı 13.06.2019 16:31

Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye yazdı.