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Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Generalliğe kadar gidebilir

18.05.2019 23:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle bir araya geldiği iftar programı sonrasında düzenlenen söyleşide gençlerin sorularını cevapladı. Yeni askerlik sistemiyle ilgili sorulan bir soruyu cevaplayan Erdoğan,"Yedek subaylıktan başlayan bir asker sınavları geçerse generalliğe kadar gidebilir." ifadelerini kullandı.


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