Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

15.02.2019 22:53

Yeni askerlik sistemi düzenlemesi nasıl olacak sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak ediliyor. İşte yeni tek tip askerlik sistemi...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları