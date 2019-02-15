Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi düzenlemesi nasıl olacak sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak ediliyor. İşte yeni tek tip askerlik sistemi...
Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması15.02.2019 22:53
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