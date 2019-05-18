Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle bir araya geldiği iftar programı sonrasında düzenlenen söyleşide gençlerin sorularını cevapladı. Yeni askerlik sistemiyle ilgili sorulan bir soruyu cevaplayan Erdoğan,"Yedek subaylıktan başlayan bir asker sınavları geçerse generalliğe kadar gidebilir." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik açıklaması: Generalliğe kadar gidebilir18.05.2019 23:15
- Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik açıklaması: Generalliğe kadar gidebilir
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